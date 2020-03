Telenet heeft beslissing genomen over Play Sports: enkele kanalen zullen op opvallende manier ingevuld worden

Omdat er de komende weken geen sporten te zien zullen zijn, heeft Telenet beslist om de Play Sports-kanalen 5 tot 8 op te vullen met films en series van Play More, een andere afdeling van Telenet.

Telenet heeft een oplossing gevonden om enkele kanalen van Play Sports op te vullen. Aangezien er geen sporten zijn de komende weken, zullen ze films en series van Play More gebruiken om Play Sports-kanalen 5 tot 8 op te vullen.

Volgens Het Nieuwsblad zal iederen abonnee nog op de hoogte gebracht worden van de veranderingen via mail. Als de klanten al over beide diensten (Play Sports en Play More) beschikken, krijgen ze vijf gratis bonnen om een film naar keuze te bekijken op Play More.