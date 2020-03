Wat houdt clubs wel/niet tegen om op technische werkloosheid over te schakelen?

Spelers op technische werkloosheid zetten of niet? In tijden van het coronavirus is het een heet hangijzer. Voor sommige club is het niet aan de orde, andere ploegen kunnen die kostendrukking wel gebruiken.

Woensdagvoormiddag zat de Pro League samen en hun advies luidde als volgt: “De aanbeveling werd geformuleerd dat clubs voor de spelers niet het regime van de tijdelijke werkloosheid inroepen, tenzij om dringende economische redenen. (…)”

De redenen waarom clubs mogelijk niet tot zulke technische werkloosheid voor spelers overgaan zijn van verschillende slag. Of de clubs komen niet in financiële problemen of ze doen het niet om de controle over hun spelers te behouden. Spelers die tijdelijk op een uitkering worden gezet, hoeven zich ook niet aan verplichtingen vanwege de club te houden (trainen, zich fit houden). Ook onvrede bij de spelersgroep kan een reden zijn.

FIFA-regel

Anderzijds kunnen clubs vrezen voor een juridisch antwoord van hun spelers. Die zouden bijvoorbeeld kunnen dreigen met de wet van ’78 om de club te verlaten nog voor hun contract is verstreken. Dat is even rechtsgeldig als spelers op werkloosheid zetten, al heerst er tussen Belgische clubs een herenakkoord om op die manier geen spelers van elkaar over te nemen.

Maar de wet van ’78 is niet alleen van toepassing voor spelers die van de ene Belgische naar de andere Belgische club willen verhuizen. Ze kunnen op die manier ook transfervrij naar een buitenlandse werkgever. Maar ook dat wordt moeilijk. “Een speler is niet in zijn recht wanneer er bij een club sprake is van overmacht”, vertelde jurist Jesse De Preter ons woensdag. En overmacht lijkt ons tijdens deze wereldcrisis wel degelijk aan de orde.