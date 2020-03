'Bayern en Neuer op ramkoers, Engelse topclub ligt op de loer om doelman binnen te halen'

Het huwelijk van Bayern München en Manuel Neuer staat op springen. De doelman is ontgoocheld in zijn werkgever, terwijl ook de Duitse recordkampioen niet staat te springen om water bij de wijn te doen. Chelsea FC volgt het alvast op de voet.

Het contract van Manuel Neuer loopt in juni 2021 af. Bayern München deed de 33-jarige doelman dan wel een voorstel, maar Neuer zou in dat geval ferm moeten inleveren. Bovendien gooide Der Rekordmeister al een lijntje uit naar Marc-André ter Stegen.

Daarnaast legde Bayern Alexander Nübel van Schalke 04 al vast voor volgend seizoen. En ook dat is een doorn in het oog van Neuer. Bild weet dat Chelsea FC wel iets ziet in de Duitse international. Al moeten de Blues de dure Kepa dan wel eerst ergens zien te slijten.