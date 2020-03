Een financiële kater op komst na de coronacrisis? "Dit gaan we nog 1 à 2 seizoenen voelen, 5 in het slechtste geval"

Hoe clubs op financieel vlak uit deze coronacrisis gaan komen is koffiedik kijken. Sommige hadden het al moeilijk nog voor het virus uitbrak. Volgens Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, is de schade nog niet meteen verteerd.

Het begint al met de transfermarkt. Clubs gaan minder geld uitgeven aan spelers en dat zullen we voelen volgens Croonen. "Als er aan de top minder binnenkomt, zal minder doorsijpelen naar de kleinere competities. Die kettingreactie is onvermijdelijk", legde hij uit bij Het Laatste Nieuws.

Nakende licentieproblemen?

En dan is er nog het tv-contract. Als clubs de Pro League de competitie nu stopzet hebben de clubs geen recht op tv-geld. Er moet eerst sprake zijn van overmacht. "Met de vrijwaring van het tv-contract en geen verdere implicaties voor volgend seizoen, denk ik dat de geleden schade voor onze clubs na één à twee seizoenen verteerd moet zijn."

Maar als de coronamaatregelen langer aangehouden moeten worden, dan ziet Croonen het somberder in. "Dan zullen we de financiële gevolgen nog zeker vijf jaar ondervinden. In elk scenario komen er nog zware licentiejaren aan voor sommige clubs, dat is zeker."