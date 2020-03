Voorzitter Croonen legt uit waarom de Pro League de competitie nog niet kán stopzetten: "Dat kan tot een economisch bloedbad lijden"

Veel clubs hekelen de besluiteloosheid van de Pro League. Een meerderheid wil dat de competitie wordt stopgezet en dat er volgend jaar met 18 clubs wordt gevoetbald in de hoogste afdeling. Om dat nu al te beslissen is het volgens Peter Croonen nog te vroeg.

De voorzitter van de Pro League legde bij Het Laatste Nieuws uit waarom ze de competitie best nu nog niet stopzetten. "De ­reden dat wij daarover nog geen ­beslissing hebben genomen is omdat wij uitvoeringsplichten naar onze media­partners toe. Als er gespeeld kán worden, moeten wij redelijkerwijze spelen, ook al is dat zonder publiek."

Zonder de problematiek rond de tv-­inkomsten hadden we de beslissing om te stoppen wellicht al genomen.

De gevolgen kunnen groot zijn volgens Peter Croonen. "Clubs die nu oproepen om de competitie stop te zetten houden geen rekening met de juridische en vooral financiële gevolgen van een premature ­beslissing. Nu zelf de stekker eruit trekken zou onverstandig zijn en kan zelfs tot een economisch bloedbad lijden voor sommige clubs."

Het is dus wachten op een beslissing van hogerhand, want het geld van de mediahouders mislopen is geen optie. "De tv-inkomsten zijn gegarandeerd als wij de competitie door overmacht moeten staken. Zonder de problematiek rond de tv-­inkomsten hadden we de beslissing om te stoppen wellicht al genomen", besloot hij.