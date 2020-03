Vijf clubs vs de rest voor hervatting van de competitie: "Niet als enige Europese land nu al die knoop doorhakken"

Dat er sprake is van verdeeldheid tussen de 24 Belgische profclubs om de competitie al dan niet stop te zetten wist u wellicht al. De meerderheid wil er nu al een punt achter zetten, vijf clubs willen nog wachten met een beslissing.

Die vijf clubs zijn Antwerp, Charleroi, Standard, Racing Genk en Anderlecht. "Het is te vroeg om nu al te beslissen om de competitie al dan niet stop te zetten", drukte Sven Jaecques van Antwerp zijn mening uit Sporza. "We willen nog spelen dit seizoen. Lukt dat niet, dan leggen we ons erbij neer."

Tot 30 april mogen er geen evenementen plaatsvinden. Al de rest is geen zekerheid.

De club wil afwachten wat er in de rest van Europa gebeurt en met België niet als enige nu al beslissen. Jaecques wijst erop dat er veel gezegd en geschreven wordt, maar dat er weinig officieel is. "De maatregelen zijn verlengd tot 19 april en tot 30 april mogen er geen evenementen plaatsvinden. Al de rest is geen zekerheid."

Focus op volgend seizoen

Kortrijk is een van de clubs die nu een punt achter het seizoen willen zetten. "Die Vlaamse en Waalse vleugel hebben de moed gehad om een beslissing te nemen (het amateurvoetbal werd stopgezet, nvdr.), waarom legt ons professionele voetbal de moed niet aan de dag om die beslissing ook te nemen", vroeg Jozef Allijns zich af.

Hij kijkt vooral naar volgend seizoen. "Als het voor bepaalde mensen een natte droom is om in juli play-offs te spelen, dan zeg ik dat dat niet kan, want dan kan de nieuwe competitie niet voor september of oktober van start gaan. Laten we dat nieuwe seizoen ernstig en correct voorbereiden", besloot hij?