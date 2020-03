Plannetje van UEFA om langer dan 30 juni door te gaan is praktisch onmogelijk

Wanneer de bal straks weer aan het rollen gaat is nog onmogelijk te zeggen. Voetbalclubs en -instanties proberen tal van scenario's voor te bereiden. De UEFA bekijkt nu ook of er na 30 juni nog gevoetbald kan worden.

Aleksander Ceferin, de voorzitter van de Europese Voetbalbond (UEFA), liet zich in het Italiaanse Repubblica uit over het eventuele verdere verloop van dit seizoen. "We hebben een plan A, B en C klaar voor de hervatting van het seizoen. Naargelang de omstandigheden", zei de Sloveen.

De competitie midden mei, juni of eind juni nog hervatten zijn pistes die op tafel liggen. Er bestaat dus een kans dat de UEFA het toelaat om verder te gaan met het seizoen na 30 juni.

Het volgende seizoen zal dan wellicht enkele weken later dan gewoonlijk van start gaan. Een bijkomend probleem zijn aflopende spelerscontracten. Op 30 juni zien sommige spelers hun contract aflopen bij hun club.