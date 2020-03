Karim Benzema is sinds 2015 persona non grata bij de Franse nationale ploeg. De aanvaller haalt in een interview nog eens uit. Olivier Giroud is zondebok van dienst.

Sinds het gedwongen vertrek van Karim Benzema bij de Franse nationale ploeg is Olivier Giroud de aanvalsleider bij les Bleus. "Wat ik van Giroud vind? Je vergelijkt Formule 1 toch ook niet met karting? Ik weet dat ik de F1 ben. En dan ben ik nog aardig."