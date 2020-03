Testcase voor de Jupiler Pro League? Duitse clubs willen competitie hervatten in eerste weekend van mei

De clubs uit de Bundesliga hebben dinsdag unaniem beslist dat er in april nog geen competitievoetbal wordt gespeeld. Dat meldt Kicker.

Op 6 april zouden de clubs wel de groepstrainingen mogen hervatten en vanaf het eerste weekend van mei zouden er opnieuw wedstijden kunnen gespeeld worden in de Bundesliga. Al zal dat wellicht wel zonder publiek gebeuren.

“We willen het seizoen nog altijd op 30 juni afsluiten”, noteerde Kicker uit de mond van DFL-baas Christian Seifert. “Het is cruciaal om de competitie zo snel mogelijk te hervatten. Het kan voor bepaalde clubs fataal zijn als we in mei niet opnieuw kunnen voetballen.”

“Tienduizenden bedrijven moeten zo snel mogelijk opnieuw de draad opnemen en het Duitse profvoetbal is daarop geen uitzondering.”