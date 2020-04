Deze 11 clubs moeten zich nog verantwoorden voor de licentiecommissie, helft van de profclubs kan op beide oren slapen

Het angstzweet breekt uit bij sommige clubs, terwijl sommigen niet veel problemen verwachten bij het verschijnen voor de licentiecommissie. Nu ja, verschijnen... veeleer zich verantwoorden via videoconferentie.

Meer dan de helft van de clubs ontving al een positief advies van de licentiecommissie. Elf andere moeten een dezer dagen nog enkele zaken toelichten via videocall, schrijft Het Laatste Nieuws: Standard, KV Oostende, Moeskroen, Sporting Lokeren, Beerschot, OH Leuven, Virton, Eupen, Roeselare, Lommel en Westerlo.

Bij de ene is dat een formaliteit -Moeskroen en Standard-, bij de andere wordt het haast onmogelijk. Zo hadden Sporting Lokeren en KV Oostende op buitenlandse overnames geregeld, maar sloeg de deal in laatste instantie af.

Bij een nieuw negatief advies hebben clubs nog tot 8 april om bijkomende stukken aan te voeren. Is het tegen dan nog niet in orde, dan is het BAS nog de enige manier om een proflicentie voor volgend seizoen te bekomen.