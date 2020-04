Giroud pakt uit met heerlijke counter na venijnige opmerking Benzema

Karim Benzema is al sinds 2016 geen Frans international meer. Onder meer een afpersingsschandaal brak hem zuur op.

Olivier Giroud staat tegenwoordig in de spits bij Les Bleus. En dat vindt Benzema maar niets. “Je kan een Formule 1-bolide toch niet vergelijken met een kartingwagen?” haalde de spits van Real Madrid onlangs uit.

Giroud pakte nu via de sociale media uit met een heerlijke counter. “Ben ik een kartingwagen? Zou kunnen… maar dan wel een kartingwagen die wereldkampioen is.”

Giroud werd in 2018 met Frankrijk in Rusland. De spits van Chelsea kwam in elke wedstrijd in actie, maar vond niet één keer de weg naar doel.