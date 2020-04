Ruud Vormer heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht & co: "Pech, dan hadden ze maar meer moeten winnen"

Helemaal zeker is het (nog) niet, maar Club Brugge lijkt zijn titel zo goed als beet te hebben na de richtlijnen van de Pro League. "Het zou verdiend zijn", beseft Club-aanvoerder Ruud Vormer. Die meteen een duidelijke boodschap heeft.

"Met vijftien punten voorsprong op de tweede en met maar één nederlaag op het hele seizoen: ik denk dat de titel voor ons wel verdiend is", klinkt het bij Ruud Vormer in Het Laatste Nieuws. "Drie titels in zes seizoenen Club Brugge, ergens is dat wel lekker."

Hele rare titel

"Maar dit is wel een hele rare titel. Ik hoop dat ik zo'n situatie nooit meer moet meemaken. Het coronavirus zorgt voor een nare situatie", beseft de middenvelder van Club Brugge.

Anderlecht zou liever wél nog spelen om zo Europees voetbal af te dwingen, terwijl onder meer Antwerp en Charleroi nog op meer hadden kunnen hopen. "Pech voor hen, dan hadden ze in die 29 speeldagen maar meer moeten winnen."