UEFA reageert als door een wesp gestoken richting de Pro League

De Pro League heeft een advies gegeven om de Belgische competitie gewoon stop te zetten, maar de UEFA is het daar eigenlijk niet mee eens. Zij komen nu met een verduidelijking.

De Europese voetbalbond UEFA kwam eerder deze week met een richtlijn om nu zeker geen competities stop te zetten. Het voorstel van de Pro League kan er bij hen dan ook niet in.

Eenheid en solidariteit

"Een pandemie mag niet verhinderen dat competities hun normale verloop en einde kennen", staat er te lezen in het bericht van de UEFA.

"Alleen eenheid en solidariteit kan het Europese voetbal door deze crisis loodsen. Deelname aan een UEFA-competitie wordt bepaald door sportieve resultaten aan het einde van van een volledige nationale competitie. Wanneer een competitie stopgezet wordt, zullen we bekijken of aan die voorwaarde wel voldaan is."