Raman weet snel wie zijn excentriekste ploegmaat ooit was: "Dat ding zag er nog slechter uit dan die roestbak uit Breaking Bad"

Benito Raman verveelt zich ook maar tijdens de quarantaine: "Met het programma dat we kregen van de club vul je geen hele dag." Tijd om even terug te blikken naar de interessantste personen uit zijn carrière. En dan stak Alexandre Scholz er toch bovenuit.

Op de vraag wie zijn excentriekste ploegmaat ooit was, had hij snel een antwoord klaar. “Eentje is er mij heel erg bijgebleven: Alexander Scholz, bij Standard. Hij had geen tv en bivakkeerde in een woonwagen die ze ergens achter de oefenvelden gestald hadden. Dat ding zag er nog slechter uit dan die roestbak uit Breaking Bad. Dramatisch. Hij heeft daarin toch ettelijke nachten geslapen. Straf!", lacht hij in Het Nieuwsblad.

"Heel vriendelijke gast wel. Hij kon ons motiveren als geen ander. Ik herinner me ook dat hij nogal atypisch op reis ging. Die ging bergen beklimmen of met de rugzak rondtrekken in de wildernis, denk ik. Ik heb geen details gevraagd. Zo interessant vond ik die verhalen nu ook weer niet.”