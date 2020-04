Carlos Bacca onderging een cultuurshock in Brugge en knokte zich voorbij de heimwee en erg moeilijke beginmaanden

In het begin van 2012 streek Carlos Bacca neer bij Club Brugge. Voor de Colombiaanse spits was het zijn eerste avontuur buiten Zuid-Amerika en zelfs zijn eerste buitenlandse avontuur. De aanpassing verliep niet van een leien dakje.

Het was een ware cultuurshock voor Carlos Bacca, die van het warme Colombia plots in de Belgische winter neerstreek. "Ik wist niets van België. Ik stond er in mijn jasje, terwijl iedereen was ingepakt. Ik sprak de taal niet, zelfs geen Engels", legde de aanvaller van Villarreal uit bij Transfermarkt.com.

Meteen geslaagd bij Club Brugge

De eerste 45 dagen in België verbleef hij in een hotel, ver weg van zijn vrouw en zoon in Colombia. "Ik had totaal geen dagritme. Het hotelpersoneel kwam zelfs bij me aankloppen voor het avondeten, anders zou ik erdoor zijn geslapen."

"Ik huilde veel want ik wou terug naar huis. Maar dan vroeg ik mezelf af waarom ik zo ver gereisd heb. Ik wilde succesvol zijn in het Europese voetbal", besloot hij. En dat is hem aardig gelukt. Bacca deed beter dan Falcao en werd Colombiaans topschutter aller tijden in de Spaanse competitie. Bij Club Brugge scoorde Carlito 28 keer in 35 matchen. Hij bleef er maar anderhalf jaar en trok vervolgens naar Sevilla.