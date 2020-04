Mooie geste! 'Grootverdiener bij Moeskroen laat contract ontbinden om club uit financiële problemen te houden'

Sami Allagui zal niet langer uitkomen voor Moeskroen. De Tunesische aanvaller geeft aan dat hij zijn contract laat ontbinden.

Sami Allagui zak volgend jaar niet meer te bezichtigen zijn in le Canonnier. Bij de Duitse krant Hamburger Morgenpost verklaarde hij dat hij zijn contract laat ontbinden. 'Ik wil niet dat de club door mij in de problemen komt." Een mooi gebaar van de aanvaller die binnenkort nog eens vader wordt.

Allagui was aanvoerder en had een van de zwaarste contracten bij les Hurlus. Bovendien zou zijn verbintenis pas in juni 2021 verstrijken. Vorige zomer haalde de club hem gratis binnen, maar hij liep een knieblessure op die hem al maanden aan de kant houdt.

In een ver verleden, tussen 2005 en 2007, voetbalde de Tunesiër voor Anderlecht en Roeselare. Dit seizoen was hij goed voor twee goals in twaalf optredens.