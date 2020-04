Schrijnende toestanden bij Roeselare: "Wij zijn Club Brugge niet, sommige spelers hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen"

SV Roeselare zit in de problemen. Ze kregen al een negatief advies over hun licentie en woensdag valt het verdict bij de Licentiecommissie. Daarna kunnen ze nog naar het BAS. Voor de spelers is het in ieder geval een moeilijke periode.

Bij Roeselare zijn de spelers profs, maar ze zijn al sinds Nieuwjaar niet meer betaald. “Wij zijn Club Brugge niet. Sommige jongens hebben het echt wel moeilijk om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Sinds 20 maart zijn we technisch werkloos. Ergens begrijp ik het, maar de onzekerheid is niet leuk. Of ik dit had zien aankomen? Ergens wel. Dit seizoen begon al bijzonder vreemd en daarna kreeg iedereen een contract voor één seizoen", vertelt Wouter Biebauw, de doelman van de club, in Het Nieuwsblad.

Biebauw hoopt dat er lokale investeerders bijkomen. "Er zou 1,4 miljoen euro nodig zijn. Dat is niet onoverkomelijk. De nieuwe investeerders zouden om te beginnen zélf het beleid kunnen uitstippelen. Hopelijk komt het allemaal heel snel in orde. Voor de rest hebben wij het ook allemaal van horen zeggen. Het is ook niet duidelijk hoe 1A en 1B er volgend seizoen zal uitzien. Het is zeer belangrijk dat die informatie er snel komt."