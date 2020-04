Clubjournalistiek van Anderlecht: gaat meer norm dan uitzondering worden

Waarschijnlijk was u verbaasd na de 'corona call' tussen Vincent Kompany en Karel Van Eetvelt. Over de boodschap, maar ook over het interview. Het is immers geen schering en inslag dat een club zo'n initiatief neemt. Wel, het zal in de toekomst nog meer gebeuren...

Een club die zijn eigen spelers/bestuurslui interviewt over prangende vragen... Veel is het in België nog niet gebeurd. In de mate waarop het maandag naar buiten kwam nog nooit, als u het ons vraagt. Maar het idee speelt al langer binnen Anderlecht: zelf interviewcontent voorzien op de eigen sociale media. Kritisch? Het is een idee dat al lang geopperd wordt door de communicatiecel: niet te veel interviews meer geven aan de pers, maar het zelf doen. En er werd zelfs ook al gespeeld met het idee om het daarna door te verkopen. De nieuwe vorm van journalistiek? Het zal meer en meer gebeuren, geloof ons vrij. Daar kunnen natuurlijk ook vragen bij gesteld worden. Het interview van gisteren was duidelijk goed voorbereid, maar er werd ook niet dieper ingegaan op de antwoorden. De kritische vragen bleven achterwege. Je moet nu ook niet van een medewerker gaan verwachten dat hij zijn bazen op de rooster gaat leggen. Het moet zo veel mogelijk positief blijven. Heruitvinden Maar gaat de traditionele journalist dan ten onder gaan? Nee, die zullen gewoon dieper moeten graven en waarschijnlijk zal dat op de clubs ook niet met gejuich onthaald worden. De traditionele interviews zullen meer en meer afgebouwd worden. Terwijl het vroeger nog de gewoonte was dat elke mediagroep zijn eigen speler kreeg, worden er nu al meer en meer massa-interviews georganiseerd. Die worden nu al stiefmoederlijk behandeld, want er zit geen enkele meerwaarde in tegenover de concurrentie. Dus ja, het wordt zoeken naar andere zaken...