Club Brugge deed boringen op Jan Breydel, tot groot ongenoegen van Cercle: "Zolang we geen garanties krijgen ..."

In coronatijden blijft het ook tussen de ploegen soms spannend in bepaalde onderhandelingen. Het is in Brugge niet anders, zo blijkt.

Club Brugge had en heeft bouwplannen om een nieuw topstadion neer te planten in Brugge. Cercle van zijn kant wil garanties en zeker zijn dat het in Jan Breydel kan blijven spelen.

Stok achter de deur

"We waren verbaasd op een blauwe maandag mensen te zien die boringen deden op Jan Breydel op de trainingsvelden om de stabiliteit van de bodem te onderzoeken", aldus Vincent Goemaere van De Vereniging in Het Nieuwsblad.

"We vonden dat er zwaar over en hebben dat ook laten weten. Het was een goed en constructief gesprek met Mannaert, Madou en Vaeyens van Club. Ik heb ze wel moeten teleurstellen toen ze me vroegen of die testen mochten blijven doorgaan. Zolang Cercle geen garanties krijgt, zullen we dit weigeren."