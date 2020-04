FIFA wil dat nationale competities hervatten en kondigt maatregelen aan rond aflopende contracten en transferperiodes

Het is inmiddels duidelijk dat UEFA en FIFA willen dat de huidige seizoenen afgewerkt kunnen worden. Inmiddels heeft de wereldvoetbalbond ook concrete richtlijnen opgesteld.

De Belgische competitie heeft al beslist om ermee te stoppen, maar dat is dik tegen de zin van de andere voetballanden. Vooral de grote competities hopen deze zomer de competitie af te werken.

Dé vraag is dan: wat met pakweg een contract tot op 30 juni afloopt? FIFA heeft ondertussen enkele oplossingen aangereikt. “Het is inmiddels duidelijk dat de huidige seizoenen niet zullen stoppen op het moment waarvan we verwacht hadden dat alles voorbij zou zijn.”

“We stellen dan ook voor om de aflopende spelerscontracten automatisch te verlengen tot het seizoen voorbij is”, gaat de wereldvoetbalbond verder. “Nieuwe contracten die al afgesloten zijn zullen dan ook pas ingaan als het seizoen voorbij is.”

We stellen voor om de aflopende spelerscontracten automatisch te verlengen tot het seizoen voorbij is

Ook de mercato’s zullen er in dat geval helemaal anders uitzien. “We willen met de transferperiodes schuiven zodat ze tussen het einde van dit seizoen en het begin van volgend seizoen vallen.”