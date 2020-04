De officiële beslissingen van de licentiecommissie op een rijtje: ook Standard grijpt naast licentie!

Woensdag 8 april is d-day voor de clubs uit de Pro League, want er wordt beslist over de toekenning van de licenties. Wie haalt er eentje binnen en wie niet?

Moeskroen greep opvallend naast een licentie, maar heeft inmiddels al besloten tegen die beslissing naar het BAS te zullen trekken. De continuïteit van de club zou niet kunnen worden gegarandeerd, waardoor degradatie naar de amateurreeksen dreigt. Bij Moeskroen maken ze zich sterk via het BAS alsnog hun licentie binnen te zullen halen. Ook Standard behaalde geen licentie voor het nieuwe seizoen. In totaal verkregen 19 ploegen een licentie voor 1A en/of 1B, de beslissingen van het BAS volgen ten laatste op 10 mei. Behaalden hun licentie voor 1A, 1B én Europees voetbal: Club Brugge

AA Gent

Antwerp

Charleroi

KV Mechelen

KV Kortrijk

Cercle Brugge

Zulte Waregem

KAS Eupen

Waasland-Beveren

Genk

Anderlecht

STVV

Union

Westerlo

Beerschot

OH Leuven Behaalden hun licentie niet: Sporting Lokeren

Moeskroen

Standard

Oostende

Virton

Roeselare

Lommel Behaalden hun licentie voor 1B: KMSK Deinze

RWDM Behaalden hun licentie voor 1B niet: Seraing

Lierse

Patro Eisden Maasmechelen