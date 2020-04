Anderlecht op kop, maar Club Brugge kampioen: "100% terecht"

De beloften van Club Brugge zijn kampioen, ook al staat Anderlecht eigenlijk op kop in het klassement. "En toch is deze titel 100% terecht", klinkt het bij blauw-zwart.

De titel in de beloftencompetitie wordt berekend op basis van het aantal behaalde punten per wedstrijd en daardoor is Club Brugge kampioen.

Zij hadden door een aantal uitgestelde wedstrijden namelijk twee matchen minder gespeeld en halen het daardoor van Anderlecht.

Grootste doelstelling

Coach Rik De Mil is duidelijk op de webstek van Club Brugge: "Onze gemiddelde leeftijd was het laagst van alle ploegen. De omrekening maakt van hen de verdiende kampioen."

"Onze grootste doelstelling was jongeren laten doorstromen naar de A-kern en met Van der Brempt, Charles De Ketelaere en Maxim De Cuyper hebben we die doelstelling behaald."