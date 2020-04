Waasland-Beveren maakt schoon schip en dat loont (naast het veld): "Nu geen licenties van andere clubs aanvallen"

Op sportief vlak was het dit jaar kommer en kwel bij Waasland-Beveren. De club probeert financieel schoon schip te houden en daar heeft de kwaliteit van de kern onder geleden. De rode lantaarn behaalde zijn licentie en heeft een grote kans om in 1A te blijven.

Toen de jaarcijfers van de Belgische profclubs gepresenteerd werden was Waasland-Beveren een van de weinige clubs die niet in het rood stond. De licentie werd dan ook zonder al te veel problemen binnengehaald.

"We wisten dat we een sterk dossier hadden. Maar het is altijd goed om de licentie ook effectief te krijgen, zeker als bijna één op de drie ploegen (nog) geen licentie heeft. Dat is volgens mij nog nooit gebeurd", liet voorzitter Dirk Huyck optekenen bij Gazet van Antwerpen.

Geen licenties aanvechten

"Ons doel is een stabiele en gezonde eersteklasser te worden. Dat strookt ook met onze licentie. En het is natuurlijk een opsteker na een sportief minder seizoen, waarin we beter hadden willen presteren. We gaan nu zeker geen licenties van andere clubs aanvechten", besloot Huyck.