Mogi Bayat trommelt Kums, Trebel en tientallen profvoetballers op voor het goede doel

'Souliers du Coeur', zo heet het goede doel van Mogi Bayat. De veelbesproken makelaar trommelde een pak voetballers met naam en faam in België op als gezichten voor de campagne.

Het doel dat Mogi Bayat wil bereiken met 'Souliers du Coeur': "Organisaties, die dagelijks strijden om de gezondheid van kwetsbare personen ten tijde van Covid-19, op een concrete manier te hulp schieten", staat er te lezen op de website, waar u ook kan doneren.

De makelaar rekende op tal van spelers of persoonlijkheden in het voetbalwereld die naam en faam hebben in België. Zij deden een donatie en zijn ook de gezichten van de campagne.

Onder hen: Fellaini, Januzaj, Kums, Thereau, Trebel, Preud'homme, Dewaest, Saelemaekers, Arslanagic, Mpoku, Perbet, Guillaume Gillet en vele anderen.