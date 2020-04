Natuurlijke inkrimping! "Laat ons de regel invoeren dat clubs die in de toekomst zonder proflicentie vallen, niet meer vervangen worden en beperk de kans op degradatie"

Jesse De Preter, jurist en voorzitter van de Belgische makelaarsfederatie, pleit voor minder profclubs in het Belgische voetbal. Hij wil daarvoor natuurlijke selectie doorvoeren. Wie zijn licentie niet krijgt, zou niet meer vervangen mogen worden. Hierbij zijn voorstel.

"Er zijn teveel profclubs in België. De koek moet verdeeld worden tussen teveel eters. Alle overblijvende 1A-licenties nu verenigen in een eengemaakte competitie is op korte termijn zeker niet de comfortabelste keuze. Het gaat zelfs – ik herhaal: op korte termijn – in tegen wat heel veel clubleiders wél willen: een kleinere competitie. Wel, op middellange termijn gaat een eengemaakte competitie net een binnenweg blijken te zijn naar de verkleining van de competitie."

Als je de play-offs laat vallen, wordt de kalender iets minder overboekt

"Laat ons de regel invoeren dat clubs die in de toekomst zonder proflicentie vallen, niet meer vervangen worden. Beperk ook de kans op sportieve degradatie uit het profvoetbal. Dit kan je bijvoorbeeld bereiken door over de degradatie te beslissen in een dubbele finale tussen de laatste van de profcompetitie en de kampioen van eerste amateurliga, op voorwaarde dat die een proflicentie heeft uiteraard. Zo krijgen alle clubs die nu nog over een proflicentie beschikken een veel grotere zekerheid dat ze niet meteen sportief kunnen degraderen."

"Het gaat leiden tot meer rust, rationeler beheer en meer kansen voor jonge voetballers. Nog een voordeel van de onmiddellijke eenmaking: als je ook nog eens de play-offs laat vallen, dan ga je minder wedstrijden spelen dan momenteel het geval is in de play-off formule. Bedenk dat er in 2021 een EK gepland staat en dat de voetbalkalender nu al overboekt is. Een klein beetje minder wedstrijden zijn ook daar een oplossing voor."

Deinze en RWDM zullen niet tevreden zijn, maar vergoed hen voor de waardeloze licentie

"Zijn er dan geen verliezers in mijn voorstel? Wellicht zullen Deinze en RWDM hier niet tevreden mee zijn. Zij hebben een 1B licentie gekregen en nu bestaat er plots geen 1B meer. De realiteit is echter dat er een huizenhoog risico is dat tegen september 2020 er sowieso geen 1B meer is, er blijft nu al quasi niks van over. Het lijkt me wel logisch dat deze clubs vergoed worden voor een licentie die waardeloos blijkt te zijn."

"Hoewel je hen eigenlijk behoedt voor nog meer onheil door hen niet te laten toetreden tot het Tsjernobyl van het Belgisch profvoetbal.Als we op die basis nu een beslissing nemen dan is elke voor het BAS behaalde licentie op 10 mei welkom en elke verloren licentie bijzaak. We kunnen dan meteen aan de slag met onze verdediging voor de tweede, veel ergere, crisis: Covid-19. Binnen een paar jaar zal zo het Belgisch profvoetbal wellicht een stukje kleiner geworden zijn, maar in elk geval een stuk economisch leef baarder."