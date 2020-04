J-M Dedecker haalt zwaar uit naar profclubs: "En maar roepen over solidariteit"

Jean-Marie Dedecker heeft in zijn wekelijkse column in de Krant van West-Vlaanderen het profvoetbal nog eens onder vuur genomen. Hij begrijpt niet hoe de voetbalclubs nu zo kunnen klagen: "Eigen schuld, dikke bult!"

"Mijn broek zakt af als ik hoor en lees over de paniek bij de voetbalclubs die dreigen te verdrinken door de coronacrisis in deze voetballoze tijden", aldus de burgemeester van Middelkerke. "Ik heb echt geen compassie. Eigen schuld, dikke bult. Jaren van wanbeleid, van veel te hoge lonen, van cadeaus van de overheid van 140 miljoen euro per jaar omdat spelers en clubs minder RSZ en bedrijfsheffingen moeten betalen en dan klagen als ze een periode niet kunnen voetballen...?"

Ook het onderling gekibbel valt hem op. "En maar roepen over solidariteit, Anderlecht voorop. Tijdens de onderhandelingen over de televisierechten was het eerst de G5 tegen de rest, later de G5 onder elkaar en nu wordt het nog erger... Maar ik ben geen doemdenker, het voetbal overleeft dat wel. We hebben nine eleven en de terreuraanslagen toch ook overleefd? Deze zomer loopt het aan de kust weer zwart van het volk!"