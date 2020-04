Anderlecht liet toptalent vertrekken en ziet hem nu openbloeien in Eredivisie: "Verschaeren, Saelemaekers, Sambi,... We voetbalden iedereen naar huis"

Mike Trésor Ndayishimiye was de voorbije maanden dé revelatie op de Nederlandse voetbalvelden. Voor hetzelfde geld was de 20-jarige middenvelder bij RSC Anderlecht doorgebroken. En het is paars-wit dat zijn vertrek op het conto mag schrijven.

Mike Trésor Ndayishimiye trok in 2018 de poorten van Neerpede achter zich dicht. “Ik heb toen AS Monaco, Liverpool FC en Juventus bezocht, maar ik wilde ervaring opdoen in een eerste elftal”, vertelt de 20-jarige middenvelder in Het Laatste Nieuws. En net dat detail heeft ervoor gezorgd dat Ndayishimiye - die uiteindelijk voor de Nederlandse tweedeklasser NEC koos - vertrok bij RSC Anderlecht. Toenmalig beloftentrainer Emilio Ferrera oordeelde dat hij niet klaar was om met de A-kern te trainen. “Mentaal ben ik daar sterker van geworden”, gaat Ndayishimiye verder. “Al vind ik het jammer dat ik niet bij Anderlecht ben doorgebroken. Ik zat er in een mooie generatie. Alexis Saelemaekers, Sébastiaan Bornauw, Sambi Lokonga, Yari Verschaeren,...” Ik vind het jammer dat ik niet bij Anderlecht ben doorgebroken. Ik zat er in een mooie generatie “We hadden bij de jeugdploegen altijd de bal en we voetbalden iedereen naar huis. Weet je eigenlijk wat mijn werkpunten zijn? Agressiviteit en grinta. Volgens mijn vader komt dat door die periode bij Anderlecht. Het was er te simpel.” (lacht)