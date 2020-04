Staat dit ons ook te wachten? 'Italië wil 2020 helemaal achter gesloten deuren afwerken'

De Bundesliga lijkt al op weg naar de rest van het kalenderjaar zonder publiek te spelen en ook in Italië lijken ze die maatregel te gaan invoeren. De Serie A zou volgens uitgelekte documenten 2020 afwerken achter gesloten deuren.

Italië is één van de zwaarst getroffen Europese landen en de piek lijkt er nog altijd niet over. Vanaf mei zou er nu - volgens een voorzichtige planning - weer getraind worden in de Laars. Daarna zou de Serie A kunnen hervatten.

Maar de kans is bijzonder groot dat dat zonder publiek zal gebeuren. Als het van de Italiaanse overheid afhangt, zal er zelfs heel het jaar 2020 niet meer met publiek gevoetbald worden. Dat melden verschillende Italiaanse media op basis van overheidsdocumenten die uitlekten. Op dit moment is dat wel nog niet bevestigd.