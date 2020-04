Voorzitter expertengroep exitstrategie coronacrisis heeft slecht nieuws voor het (Belgisch) voetbal

Erika Vlieghe is de vrouw die ons de komende weken en maanden uit de coronacrisis zal moeten leiden als voorzitter van een taskforce om de exit-strategie van ons land voor te bereiden.

De Belgische groep van experten om de exit-strategie van ons land voor te bereiden - kortweg de BEGEES - staan onder leiding van Erika Vlieghe.

Zij zal dus moeten helpen bepalen wanneer wat opnieuw mogelijk is en net zoals vele andere virologen en experten is ze duidelijk wat betreft voetbalwedstrijden, grote evenementen en reizen naar het buitenland: dat is nog niet voor vandaag of morgen.

Geen grote evenementen

Vlieghe vreest dat er deze zomer geen grote evenementen zullen kunnen plaatsvinden, noch dat er naar het buitenland zal kunnen worden gereisd.

Wat dan met pakweg de finale van de Champions League en dergelijke meer? Het ziet er steeds meer naar uit dat het er niet van zal komen. Er wordt her en der zelfs al gevreesd dat de situatie ook volgend seizoen nog voor problemen zal kunnen leiden.