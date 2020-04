De beste promovendi sinds de invoering van de play-offs: KV Mechelen meeste punten, STVV als enige naar play-off 1

KV Mechelen heeft er een uitstekende reguliere competitie opzitten als promovendus. Dat ze tot grootse dingen in staat waren wisten we al na de bekerwinst en die lijn trokken ze door in het nieuwe seizoen. KVM was nog volop in de running voor PO 1 toen de competitie abrupt tot een einde kwam.

Stel, er wordt nog gevoetbald. Na 29 speeldagen staat KV Mechelen op de zesde plaats, maar die moet het nog wel gaan verdedigen op het veld van Racing Genk, dat evenveel punten telt. Malinwa kan ook nog ingehaald worden door Anderlecht en wegzakken naar de achtste plaats. Als er straks toch nog gevoetbald wordt kan het zich als tweede promovendus ooit plaatsen voor play-off 1. Die eer viel het Sint-Truiden van 2009/10 te beurt. Het allereerste seizoen volgens de play-offs formule. De Kanaries waren maar een seizoen verdwenen uit de hoogste en werden prompt vijfde in de reguliere competitie. Dat deden ze met een lager puntenaantal dan KVM dit jaar (42 tegenover 44), mede omdat er maar 15 ploegen in de reeks zaten na de schrapping van Moeskroen. Onder het toeziend oog van trainer Guido Brepoels en met onder meer Mignolet, Euvrard, Sidibe, Delorge en Odoi ging STVV op dat elan verder in play-off 1. Pas op speeldag 7 liepen ze tegen hun eerste nederlaag (1-2 tegen Zulte Waregem) aan. Daarna volgden nog twee nederlagen en de Zuid-Limburgers strandden op een knappe vierde plaats. Om naar Europa door te stoten moest de winnaar van play-off 2 nog uitgeschakeld worden, maar de buren uit Genk waren een maatje te sterk. Twee jaar later degradeerde STVV als rode lantaarn weer naar tweede klasse. Andere sterke promovendi na de invoering van de play-offs waren KV Oostende en Antwerp. De Kustboys legden in 2014 beslag op de negende plaats en pakten 34 punten. De Great Old deed nog een plaats en 7 punten beter.