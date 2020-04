'Club Brugge én Anderlecht met elkaar in de clinch voor speler KV Oostende'

Een weergaloos seizoen was het niet, maar mogelijk valt er toch nog geld te rapen bij KV Oostende. De topclubs azen alvast op een speler.

Fashion Sakala staat volgens media uit zijn thuisland in de belangstelling van minstens vijf Europese clubs, die hem deze zomer kunnen komen wegkopen bij KV Oostende.

Anderlecht en Club Brugge

Daarbij ook twee Belgische teams: zowel RSC Anderlecht als Club Brugge zouden de Zambiaanse aanvaller namelijk graag in huis willen halen.

Bij de Kustboys ligt hij nog tot 2021 onder contract. Zijn nieuwe management zou hem liefst in Spanje of Engeland aan het werk zien. West Ham United of Newcastle United lijken zo over de beste papieren te beschikken.