Grootverdieners Antwerp geven het voorbeeld voor de anderen: akkoord over inleveren loon in de maak

Ook bij Antwerp heeft het bestuur gevraagd aan zijn spelers om loon in te leveren zolang de coronacrisis duurt. Daarbij kregen ze hulp van de grootverdieners Dieumerci Mbokani en Faris Haroun, die al snel akkoord gingen met het voorstel.

Bij Antwerp moet al wie meer verdient dan 80.000 euro per jaar een percentage afstaan. De niet-EU-spelers - en zo zijn er wel wat bij The Great Old - die 80.000 euro verdienen moeten niets afstaan, weet Het Nieuwsblad.

De grootste lonen moeten het meest afstaan. Spelers als Dieumerci Mbokani en Faris Haroun waren snel akkoord en maakten het voor het bestuur makkelijker om de rest te overtuigen. Maart wordt volledig betaald, maar voor de komende drie maanden wordt er een percentage afgehouden dat steeds groter wordt.

Voor april is dat 30 procent, voor mei 40 procent en als de crisis in juni blijft duren, gaat het om 50 procent. Antwerp moet ook rekening houden met de spelers die einde contract zijn in juni. Elf in totaal, waaronder Mbokani, Mirallas en Defour.