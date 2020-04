Analist raadt Anderlecht af Van Crombrugge te laten gaan (ook al is het om financiële put te dichten): "Ik zie in hem een bouwsteen voor de toekomst van Anderlecht"

Een van de meest geslaagde zomertransfers van Anderlecht was Hendrik Van Crombrugge. De van Eupen overgekomen doelman pakte punten met zijn saves en geniet nu interesse van meerdere buitenlandse clubs.

Het is geweten dat Anderlecht een grote financiële put te vullen heeft en een snelle manier om dat te doen is door spelers te verkopen. Dure, gegeerde spelers. Zoals Hendrik Van Crombrugge. De 26-jarige doelman is nog maar een jaar aan de slag bij paars-wit en deed het uitstekend.

Hem laten gaan zou geen doordachte keuze zijn volgens analist Geert De Vlieger. "Ik zou het onbegrijpelijk vinden", liet de ex-doelman optekenen bij Het Nieuwsblad. "Als Anderlecht een sportief project heeft, dan speelt Hendrik Van Crombrugge daar toch een sleutelrol in? Zowel op als naast het veld."

Bouwsteen voor de toekomst

Maar misschien spelen er andere belangen mee in een eventuele transfer. "Misschien is er de financiële noodzaak om hem te verkopen, maar na zo’n sterk seizoen zie ik in Hendrik toch een ­belangrijke bouwsteen voor het Anderlecht van de toekomst."