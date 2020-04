Het rapport van de redactie: 3 - OH Leuven toch veel te grillig voor wat die kern waard is

Het voetbal ligt dan wel stil tijdens de coronacrisis, onze redactie bleef draaien. Aan de hand van de huidige stand, die straks ook als eindklassement wordt genomen, deelden we de 1B-clubs hun rapport uit. Vandaag is het aan OHL, het nummer 5, dat de eerste periodetitel nam.

Transfers

Laten we zeggen dat het niet allemaal schoten in de roos waren. De enige echte meerwaardes waren Tom Van Hyfte en Xavier Mercier. En Jan Van den Bergh, al speelde die maar vier matchen. Ngawa en Keita deden het ook niet slecht, maar van jongens als Tucic en Perbet werd toch meer verwacht.

Het duurde even voor Mercier zijn draai vond, maar eens dat gebeud was, vlotte het voor OHL richting eerste periodetitel. In de loop van de eerste periode zetten de Leuvenaars ook stappen in het dominanter gaan voetballen waardoor het ook georganiseerde ploegen kon wegzetten.

Henry was de targetman die de bal kon bijhouden en ook nog eens voor doelpunten kon zorgen. Als Aguemon in een goede dag dan voor goeie flankvoorzetten zorgde, was het gevaar steeds aanwezig.

Waar kon het beter?

Na het veroveren van de eerste periode waren er matchen met toch een te groot verschil qua grinta en gretigheid, wat ook resulteerde in meer wisselvallige resultaten. Ook omdat de defensieve kwetsbaarheid zo meer in de verf gezet werd en er geregeld 2 of 3 tegendoelpunten geïncasseerd werden.

Opvallend was ook dat na de 2-2 in Roeselare Henkinet onder de lat plaats moest ruimen voor Keet, maar na een goede partij in de inhaalmatch tegen Union later wel weer de voorkeur kreeg. In elk geval waren alle analisten het erover eens: OHL had een kern om veel beter mee te doen.

Had het vertrek van Vercauteren er iets mee te maken? We durven denken van wel. Nadat Vercauteren voor Anderlecht had getekend kon Vincent Euvrard nooit echt diens filosofie overbrengen naar de groep.

Dankzij twee opeenvolgende thuiszeges mengde OHL zich toch nog in het gewoel om de tweede periodetitel, maar de tik die het kreeg op Beerschot (2-1-verlies), kwam het niet meer te boven. Voornamelijk dankzij een sterke Henkinet bleef het na de heenmatch in de promotiefinale wel nog speelbaar.

Prognose versus realiteit

Omdat we Lokeren veel te hoog hadden ingeschat, hadden we OHL te weinig krediet gegeven. We hadden hen net onder Beerschot en de Waaslanders gezet. OHL deed het in de eerste periode goed, maar zakte weg in de tweede. Toch hadden ze na de heenmatch nog altijd kans op het winnen van de promotiefinale.