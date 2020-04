Oostende reikte als eerste de hand, nu is het dus aan Coucke...

Er is hoop in Oostende: er wordt weer gesproken tussen PMG en Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke. Dat is ook dringend nodig om het dossier bij het BAS te kunnen verdedigen, anders zijn er alleen maar verliezers in het verhaal.

Het heeft lang geduurd en het leek op een echt gevecht uit te draaien tussen Oostende en Coucke. De kustploeg wou de licentie van Anderlecht aanvallen, maar zag daar gisteren vanaf. Bij Anderlecht waren ze ook blij nadat ze - met de nodige problemen - hun licentie in eerste zit gekregen hadden. Binnen Anderlecht waren er dan ook al vragen gerezen over de houding van de voorzitter, want een nieuw onderzoek en bijkomende problemen kunnen ze missen als de pest.

Door de toenadering heeft Oostende de eerste stap gezet richting 'verzoening'. Of in ieder geval een wapenstilstand, want helemaal goed zal het nooit meer komen. Coucke was zwaar in zijn wiek geschoten door de gebeurtenissen van de laatste maanden: de openbare ruzie voor de wedstrijd in Oostende, de vele verwijten die hij naar het hoofd kreeg geslingerd en het imagoverlies.

Goodwill

Deels daarom stelde hij zich koppig op in de onderhandelingen over de schulden (6,2 miljoen) en de huur van de tribune. Het leek de ondergang van KVO te gaan worden én Coucke die er zelf miljoen én de tribune zou aan inschieten. De rede lijkt het nu toch te gaan winnen, bij beide partijen.

Voorzitter Frank Dierckens wil enkel een overname door PMG en daar heeft Coucke zich al deels bij neergelegd. Dat Oostende de klacht tegen de licentie liet vallen, is een eerste teken van goodwill. Nu moet er nog een akkoord uit de bus komen. Maar het doemscenario is aan de Kust weer ietsjes verder weg. Al is de weg nog lang...