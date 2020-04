Probeert veelbesproken Mogi Bayat zijn imago schoon te blinken met goed doel? "Hij doet gewoon iets wat mensen nodig hebben"

Mogi Bayat is een veelbesproken figuur in de voetbalwereld. Sommige clubs proberen geen zaken meer te doen met de spelersmakelaar die werd genoemd in 'Propere Handen'. Nu laat hij zich van een andere kant zien.

Bij de Franse voetbalclub Nantes ligt Mogi Bayat onder vuur bij de fans en sommige Belgische clubs proberen geen zaken meer met hem te doen nadat zijn naam gelinkt werd aan het recente voetbalschandaal. Qua imagoschade kan dat tellen. Nu gooit de spelersmakelaar het over een andere boeg. Hij richtte 'Souliers du Coeur' op. Een goed doel ter bestrijding van het coronavirus. Maar is dat geen publiciteitsstunt om zijn imago wat op te blinken? Sven Kums Niet volgens Sven Kums, een van de spelers in de portefeuille van Bayat. "Ik kan begrijpen dat men op die manier denkt, maar feit is dat hij gewoon iets doet wat mensen nodig hebben. Het is mooi dat hij zich inspant en bijdraagt. Dat is wat telt", verklaarde de middenvelder van Gent bij Het Nieuwsblad. Zelf is hij, samen met tal van andere profvoetballers zoals de Hazards, Fellaini en Trebel, een gezicht van de campagne. "De mensen appreciëren het initiatief. Ik ben onlangs nog maskers gaan afgeven bij zorgverleners en die waren heel tevreden met de gift. Binnenkort gaat het zelfs breder dan de voetbalwereld en komen er ook acteurs bij."