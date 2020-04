De zoektocht naar de laagste stamnummers: 40. We zijn opnieuw in Luik ...

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 40. Rus Gold Star Liège.

Stamnummer 40 brengt ons opnieuw naar het Luikse, waar we al een aantal keren naartoe gingen de voorbije weken en maanden in ons stamnummeroverzicht. Vele clubs uit het Luikse waren er begin de 20e eeuw dan ook als de kippen bij om met een ploeg te beginnen.

Het was in 1908 niet anders voor Union Sportive de Liège, dat als US Liège toch flink wat jaren doorbracht in de nationale reeksen van het mannenvoetbal. In 1926 was dat voor het eerst, en wel met iets héél bijzonders.

International in derde klasse

Henri Bierna speelde toen voor de Luikenaars en werd op dat moment ook meteen international. Hij verzamelde uiteindelijk negen caps voor de Rode Duivels. Het was de eerste keer dat iemand vanuit derde nationale international werd.

Heden ten dage zou het uiteraard helemaal onmogelijk zijn dat iemand uit de Eerste Amateurklasse international kan worden, maar in de jaren '20 van de vorige eeuw kon dat blijkbaar wél. Bierna is dan ook de bekendste ex-speler van US Liège.

Fusie

Bierna bleef altijd bij de Luikenaars spelen en zakte met hen in de jaren '30 ook terug af naar de provinciale reeksen. Het was het begin van het verval, al waren er nog wel enkele korte episodes in het nationale voetbal.

In 1953 volgde uiteindelijk een fusie met het piepjonge Gold Star Liège en werd op de accomodatie van die club gespeeld - waardoor ze ook meteen de eerste Luikse club waren die effectief op het grondgebied Luik speelden.

En nu?

Meer dan dertig jaar kampeerden de Luikenaars in de provinciale reeksen, tot er plots in 1989 nog eens een promotie naar vierde klasse werd afgedwongen. Het zou bij dat ene jaartje uiteindelijk blijven, later zakte de club zelfs nog dieper weg.

Momenteel staat de Luikse club in Vierde Provinciale te spelen, het allerlaagste niveau dus. Het werd een plaats in de middenmoot in het seizoen 2019-2020.

Erelijst:

/