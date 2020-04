Ook Bayat heeft een duidelijke mening: "Daar wachten we beter niet op om opnieuw te voetballen"

Sinds gisteren is het duidelijk dat er geen publiek zal worden toegelaten in voetbalstadions tot en met 31 augustus. Mehdi Bayat heeft echter geen zin om te wachten tot september om opnieuw te voetballen.

Eerder reageerde de Pro League al op de beslissing van de Veiligheidsraad om massa-evenementen in België te verbieden tot en met 31 augustus. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

"Persoonlijk vind ik dat we half augustus opnieuw moeten proberen voetballen", klinkt het bij Mehdi Bayat. "De gezondheid staat natuurlijk voorop, maar iedereen wil dat er opnieuw gevoetbald kan worden."

De voorzitter van Sporting Charleroi én voorzitter van de KBVB lijkt op dezelfde golflengte te zitten als de Pro League. "Hoe moet ik mijn spelers anders uitleggen dat ze moeten trainen, maar dat er voor september geen wedstrijd zal gespeeld worden?"

"Stel je maar voor dat we wachten tot september en dat het verbod op massa-evenementen dan opschuift", gaat Bayat verder in Het Nieuwsblad. "Nee, daar wachten we beter niet op."