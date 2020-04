Pro League reageert na beslissingen Veiligheidsraad over bekerfinale en afloop 1B: "Maar het is niet zo dat we overwegen om nieuw seizoen dan te starten"

Het is momenteel koffiedik kijken hoe de komende voetbalmaanden eruit zien. Eén zekerheid is er ondertussen wel: als er gevoetbald wordt zal dat tot eind augustus zonder publiek zijn. De Pro League heeft ondertussen gereageerd op die beslissing.

De Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren om alle massa-evenementen - en daar horen tot de nok gevulde voetbalstadions ook bij - te verbieden tot en met 31 augustus. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Die beslissing vergemakkelijkt alvast de beslissing van de Pro League om van zich af te bijten en het huidige seizoen definitief stop te zetten. Ook al botst dat op hevige kritiek en dreigementen van de UEFA.

"We gaan de zaken zo snel mogelijk bekijken in functie van de gezondheid", klinkt het bij Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever in Het Laatste Nieuws. "Het is niet zo dat we plots overwegen om het seizoen pas in september te starten."

We gaan bekijken of de bekerfinale en de finale in 1B nog worden afgewerkt

Ook de afloop in 1B wordt op deze manier lastiger gemaakt. Beerschot kreeg in de heenwedstrijd het thuisvoordeel, maar zonder fans is dat voor OH Leuven niet meer het geval. "We gaan nog bekijken of de bekerfinale en de finale in 1B worden afgewerkt."