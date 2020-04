Bieden op een schilderij van Kamagurka of met Martin Heylen in VIP naar een thuismatch van KVO: ook ambassadeurs van de kustploeg willen hun club redden

KV Oostende heeft dringend geld nodig, anders dreigt het naast een proflicentie voor volgend seizoen te grijpen. Huidig assistent-trainer en ex-speler Franck Berrier organiseerde al een inzamelingsactie en nu zag een ander opvallend initiatief het levenslicht.

Supportersfederatie Kustboys gaat allerlei zaken veilen ten voordele van de club. Zo kunnen fans of sympathisanten van de club bieden op authentieke, gedragen shirts van KV Oostende. Bieden kan HIER.

Ook de ambassadeurs van KV Oostende worden betrokken in de veiling. Zo kunnen fans bieden op een uitstap naar de Gouden Schoen samen met BV Guga Baul of een avondje VIP met Martin Heylen voor een thuismatch van KVO.

Het item dat het meeste geld in de lade moet brengen is een schilderij van Kamagurka, dat hij samen met de spelers heeft gemaakt. De startprijs van het kunstwerk is 5.000 euro.