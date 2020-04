Pro League-voorzitter Croonen heeft een duidelijke voorkeur voor de hervorming van het Belgisch voetbal: "Wij zijn een opleidingscompetitie"

De beslissing van de licentiecommissie is ook bij de voorzitter van de Pro League niet in dovemansoren gevallen. Peter Croonen mijmert in Het Laatste Nieuws over de toekomst van het Belgische clubvoetbal.

Het bloedblad die de licentiecommissie teweeg bracht, kwam niet geheel als een verrassing voor de sterke man achter Racing Genk: "Vooreerst: ik vind België te klein voor 24 profclubs, maar je kunt sommigen hun statuut niet zomaar gaan afnemen, hé. Wij zijn een opleidingscompetitie - een springplank naar hogerop." Toch wil hij 1B nog niet opgeven: "Je kunt maar drie dingen doen. Aan het format werken - waarbij elk model voor- en nadelen heeft -, één professionele liga creëren, of toewerken naar een BeNeLeague. Ik persoonlijk vind dat je altijd twee niveaus moet behouden..." Met belofteploegen in 1B "Genk is voorstander van play-offs en pleit op het tweede niveau voor een strijdvaardig 1B waarbij je de U21-ploegen, al dan niet U23-getint, van enkele 1A-clubs meeneemt. Want de U21-competitie is te zwak. Het spreekt voor zich dat de beloftenploegen van 1A-clubs niet zouden kunnen promoveren", besluit Croonen.