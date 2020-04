Australische Ex-Gouden Schoenwinnaar komt zijn trainersgeluk beproeven in Europa

Paul Okon is opnieuw in België, de 'Aussie' die in 1995 de gouden schoen won, wil in Europa zijn trainerscarrière herlanceren. Als startpunt heeft hij dus België gekozen, maar "trainen in het buitenland kan ook".

Paul Okon maakte in de jaren 90 furore in onze vaderlands voetbalcompetitie. Als middenvelder en verdediger veroverde hij onder het bewind van Hugo Broos twee landstitels met Club Brugge. Als kers op de taart won hij in 1995 de Gouden Schoen en werd hij Oceanisch voetballer van het jaar. Van Club ging het naar Lazio Roma en in 2004 speelde hij zelfs nog even bij KV Oostende.

Na zijn spelerscarrière is Paul Okon zich beginnen richten op het trainersschap, vooral in zijn thuisland Australië én vooral belofteteams. Maar hij denkt zelf klaar te zijn voor de stap hogerop en staat open voor veel clubs. "Ik wil over elk aanbod op elk nivea nadenken. Dat mag in België zijn, maar evengoed in het buitenland."

Okon belooft alleszins aanvallend voetbal te spelen met de teams die hij onder zijn hoede krijgt. "Je traint zoals je voetbalde, voor mij is dat aanvallend met geloof in eigen kunnen. Altijd en overal willen winnen is de basis. Als je die mentaliteit niet hebt, moet je er niet eens aan beginnen", vertelt Okon aan HLN.