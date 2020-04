Wanneer weten we of er nog gevoetbald wordt in België? 'Pro League gaat ook het uitstel ... uitstellen'



Wie speelt volgend seizoen in welke reeks? Dat is - los van het feit of we dit seizoen nog gaan voetballen - een vraag die velen bezighoudt momenteel. De algemene vergadering van de Pro League werd van 24 naar 27 april verlegd, om te weten te komen of de nationale veiligheidsraad vrijdag versoepelingen zal aankondigen al dan niet. Dus kan er pas maandag beslist worden over het eventueel stopzetten van de competitie. Al is daarmee niet meteen alles duidelijk. Na 10 mei? Vermoedelijk wordt zelfs pas na 10 mei beslist over wie in welke reeks zal plaatsnemen volgend seizoen. Eerst moeten bij het BAS alle procedures achter de rug zijn. Na het failliet van Lokeren en vele andere clubs in grote problemen indachtig, kan het zijn dat dit een impact zal hebben op het aantal teams in 1A (en 1B, als die reeks nog kan/zal bestaan).



