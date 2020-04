Wie haalde het meeste voordeel uit zijn thuismatchen in 1B? Westerlo haalt unieke statistiek, Lommel en Beerschot afhankelijk van thuisvoordeel

Het ziet er niet naar uit dat er dit seizoen nog gevoetbald gaat worden op professioneel niveau. Het is zelfs nog niet zeker of er in het begin van volgend seizoen al voor publiek is toegelaten in de stadions.

Wie is er het hardst benadeeld als er een seizoen lang zonder publiek gespeeld wordt? Of: wie heeft er dit seizoen procentueel gezien het meeste punten in eigen huis gepakt? Natuurlijk is er meer dan alleen het publiek dat meespeelt in het hebben van een thuisvoordeel.

Financieel zou het uiteraard ook een aderlating zijn voor de clubs als er geen fans in het stadion mogen. Maar hier focussen we alleen op het sportieve. Om te berekenen wie het meest heeft genoten van het thuisvoordeel hebben we de puntenoogst thuis gedeeld door de totale puntenoogst.

De ploeg met het hoogste percentage is heel afhankelijk van thuismatchen, de ploeg met het laagste percentage het minst.

Club Punten thuis Punten totaal % Lommel 20 27 74.1 Roeselare 18 26 69.2 Beerschot 28 43 65.1 OH Leuven 25 46 54.3 Virton 27 50 54.0 Union 23 45 51.1 Lokeren 10 20 50.0 Westerlo 23 49 46.9

Het opvallendste resultaat is misschien wel dat Westerlo als enige Belgische profclub, ook 1A (dat leest u hier) meegerekend, minder punten in de eigen arena sprokkelde dan op verplaatsing. Lokeren haalt op de valreep de helft, net zoals KV Mechelen in de hoogste afdeling.

Dat wil natuurlijk zeggen dat Westerlo het uitstekend doet op verplaatsing, maar ook dat ze thuis wat meer kunnen rapen. Lommel, Roeselare en Beerschot zijn juist heel afhankelijk van hun thuisreputatie.