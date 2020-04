Jaar zonder publiek of thuisvoordeel? Heel nadelig voor Oostende, Cercle, Gent en Antwerp, minst grote probleem voor KV Mechelen

Fort Ghelamco, Jan Breydel of het Bosuilstadion: zouden ze nog oninneembaar zijn als de jongens op het veld niet kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke steun van het publiek? In een 'worst case scenario' moet het publiek nog heel lang thuisblijven van de wedstrijden.

Wie is er het hardst benadeeld als er een seizoen lang zonder publiek gespeeld wordt? Of: wie heeft er dit seizoen procentueel gezien het meeste punten in eigen huis gepakt? Natuurlijk is er meer dan alleen het publiek dat meespeelt in het hebben van een thuisvoordeel. Zo zijn de spelers van STVV veel harder gewend aan hun kunstgrasveld, om maar een voordeel te noemen.

Financieel zou het uiteraard ook een aderlating zijn voor de clubs als er geen fans in het stadion mogen. Maar hier focussen we alleen op het sportieve.

Om te berekenen wie het meest heeft genoten van het thuisvoordeel hebben we de puntenoogst thuis gedeeld door de totale puntenoogst. De ploeg met het hoogste percentage is heel afhankelijk van thuismatchen, de ploeg met het laagste percentage het minst (zie tabel onderaan).

Oostende afhankelijk van Versluys Arena

Uit de resultaten blijkt dat elke ploeg wel degelijk een voordeel haalt uit zijn thuismatchen, want iedereen pakte 50% of meer van zijn totale puntenoogst in de eigen arena. De ploeg die als minst afhankelijk van het thuisvoordeel uit de bus komt is KV Mechelen. Zij zijn de enige ploeg die op verplaatsing evenveel punten (22) heeft gepakt als thuis.

50% dus voor Malinwa. Het andere uiterste is KV Oostende. Zij teren heel hard op hun thuismatchen. De balans: 18 punten thuis, slechts 4 op verplaatsing. Ook Cercle Brugge, Gent -dat in het seizoensbegin aan een uitcomplex leed- en Antwerp moeten het vooral van hun thuismatchen hebben.