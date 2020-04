Storck op weg naar Belgische topclub? Als ze zijn eisen willen inwilligen...

De inkt van het bericht dat Bernd Storck bij Cercle Brugge vertrekt, is nog niet droog of hij wordt al genoemd bij een Belgische topclub: Antwerp. Helemaal niet verwonderlijk als je het parcours van de Duitser bekijkt in België, maar je moet er wel alles bijnemen.

Bernd Storck is een 'my way or the highway'-man. Zijn passage bij Moeskroen en Cercle Brugge heeft koppen doen rollen. Na een paar weken evalueren beslist de 57-jarige coach met wie hij door wel en vooral met wie niet... Dat gaat dan over spelers, maar ook over technische staf.

De onderhandelingen met Cercle Brugge sleepten lang aan. Nochtans wilden ze van Storck één van de best betaalde trainers in België maken, met Monaco als ruggesteuntje uiteraard. Storck koppelde daar nog een paar eisen aan: hij wou zijn eigen technische staf en volledige zeggenschap over het sportieve. Een soort trainer en manager naar Engels model.

Karaktertje

Daarnaast zou hij sportieve garanties gewild hebben. Het zijn diezelfde eisen die hij vorig seizoen aan Antwerp en Genk voorlegden. Nu het lot van Laszlo Bölöni weer heel onzeker is bij The Great Old komt de naam van Storck weer naar boven. Al zal hij met Luciano D'Onofrio weer een moeilijke onderhandelingspartner vinden.

De middelen bij Antwerp zijn wel veel groter, maar aan Wim De Decker valt niet te tornen op de Bosuil. Het is een 'karaktertje' die Storck, maar hij zorgt wel voor resultaten. Hij heeft het nu tweemaal bewezen als crisismanager, maar wil ook een keertje niet de underdog zijn en laten zien dat hij een topclub naar een beter niveau kan brengen. Benieuwd welke kant het gaat uitgaan...