Ex-speler over Lokerse neergang: "Killian... Die heeft zijn leven gegeven aan de club"

Het heengaan van Lokeren heeft veel ex-spelers gegrepen. Ook Denis Odoi was gegrepen door het nieuws van het faillissement. Maar hij dacht - zoals velen - direct aan het clubicoon...

De Fulham-verdediger zag het al even niet meer goed komen. "Dat is echt zot. Ik weet niet goed wat ik moet denken. Ik volgde het niet meer zo goed, maar toen die eerste berichten kwamen, heb ik toch eens naar Koen Persoons gebeld", zegt hij bij Sporza.

Maar de eerste naam die bij velen over de lippen komt, is die van Killian Overmeire. "Ik vind het vooral heel spijtig voor Killian. Die heeft echt heel zijn leven aan die club gegeven. Hij kon op een bepaald moment ook wel hoger gaan voetballen, maar hij is trouw gebleven aan Lokeren. Hij zou er na zijn carrière ook wel een rol hebben gekregen. Maar nu moet hij niet mee afzakken. Ik denk ook wel dat hij zo hoog mogelijk wil blijven voetballen."