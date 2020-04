Contractonderhandelingen tussen Aubameyang en Arsenal hebben niet het gewenste effect: Verschillende topclubs staan in de rij voor de aanvaller

De tweede topschutter in de Premier League, met 17 doelpunten op zijn naam, staat tot juni 2021 onder contract bij de Gunners. De kans is klein dat er een contractverlenging zal komen.

Pierre-Emerick Aubameyang denkt al aan zijn toekomst. Hij zou een salarisverhoging willen. De Gabonese spits verdiende dit seizoen 220.000 euro per week. Volgens The Daily Express zouden de Gunners niet klaar zijn om aan dergelijke eisen te voldoen.

De 30-jarige aanvaller had al duidelijk gemaakt dat hij er goed aan zou doen om te vertrekken. Volgens de Engelse media hebben een aantal clubs interesse om hem binnen te halen. Real Madrid, Chelsea, Barcelona, Manchester United en Inter. Volgens The Mirror beschikt de laatstgenoemde club voorlopig over de beste papieren.