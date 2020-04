Coronacrisis? Bayern München wil zich versterken met 'internationale superster'

Terwijl de ene sporteconoom na de andere verkondigt dat er veel minder transfers zullen zijn komende zomer, blijken ze bij Bayern München over een stevige financiële buffer te beschikken. De Duitse 'Rekordmeister' zou graag nog enkele grote transfers doen.

Eerder werd het contract verlengd van spelers Alphonso Davies en Thomas Müller, maar ook van trainer Hans Flick. Maar dat lijkt voor Bayern nog niet genoeg te zijn. Sportief directeur (en ex-speler) Hasan Salihamidzic kondigde in Duitse pers aan dat er serieuze versterkingen in de pijpleiding zitten.

Bayern zou zich willen versterken met een "Europees talent en een internationale superster om in te staan voor attractief voetbal", kondigde Salihamidzic aan bij het Duitse Welt am Sonntag. Over welke spelers het specifiek gaat, wil hij niet zeggen. De Duitse winger Leroy Sané (Manchester City) wordt al lang gelinkt aan Bayern München, maar ook Bundesliga-spelers Time Werner (RB Leipzig) en Kai Havertz (Bayer Leverkusen) zouden de overstap kunnen maken.