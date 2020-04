Vier aanvoerders van Anderlecht steunen loonsvermindering: worden ze gevolgd door de rest?

Vorige maand was er onenigheid binnen de spelerskern van Anderlecht over de loonafstand. Het einde van de maand nadert en er is weer een overeenkomst in de maak.

De algemene loonsvermindering lijkt niet echt voor een probleem te zullen zorgen. Daarover was er al een tijdje een princiepsakkoord en dat wordt volgens Het Nieuwsblad ook geruggensteund door de vier aanvoerders: Kompany, Zulj, Van Crombrugge en Chadli. Het akkoord houdt onder meer in dat de spelers een maand moeten inleveren. Ook een de groepsverzekering, voordelen in natura en een deel van het tekengeld (1/12) valt weg. Vooral dat laatste zorgde bij sommige spelers voor een probleem. Deze maand kon er wel apart onderhandeld worden over die kwestie.